Lippi (Rilegno) “Ogni anno 2 milioni di tonnellate di legno raccolte e riciclate”

RIMINI (ITALPRESS) - "Rilegno è presente a Ecomondo quest'anno per presentare un sistema di raccolta e riciclo, e anche rigenerazione, degli imballaggi in legno. Ogni anno ne raccogliamo e ricicliamo 2 milioni di tonnellate". Così Elena Lippi, Direzione comunicazione e sostenibilità del Consorzio Rilegno, a Ecomondo, dove il Consorzio è presente per presentare un sistema di raccolta, riciclo e rigenerazione degli imballaggi in legno attivo da 30 anni. mrc/azn