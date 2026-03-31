Tg Sport – 31/3/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Napoli, pugno di ferro contro Lukaku per raduno disertato - Mercato: l’Inter accelera per Palestra, il Milan punta su Kostic - FIFA, ai Mondiali sostituzioni rapide e VAR per angoli e ammonizioni - Sinner, il nuovo ranking lo lancia verso il sorpasso su Alcaraz - Sci alpino, il ritorno di Marta Bassino 5 mesi dopo l’infortunio - Sport e salute, presidente Casasco “Migliorare età biologica per sistema economico sostenibile” /gtr