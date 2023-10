Tg Sport – 31/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Lazio all’ultimo respiro, l’Atalanta ha super Scamacca - Infinito Messi, ottavo Pallone d’Oro per la pulce - Musetti ancora sconfitto, subito fuori anche a Parigi - Bologna vola a Napoli, le V Nere inarrestabili - Rubiales, tre anni di squalifica per il bacio a Hermoso - La medaglia d’argento è sacrificio e onore, la lezione di Aaron Smith mc/gtr