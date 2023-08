Tg Sport – 30/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Staff Spalletti, sempre presenti Domenichini e Baldini - L'Italbasket batte le Filippine e accede alla seconda fase - Sinner devastante al debutto, sarà derby con Sonego - L'Italvolley batte 3-0 la Francia e vola in semifinale - L'Autodromo di Monza scalda i motori per il Gran Premio glb/gtr