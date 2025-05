Tg Sport – 30/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Allegri ufficiale al Milan, Conte resta a Napoli - Gasperini verso la Juventus, Palladino via da Firenze - Dominante Sinner con Gasquet, Musetti piega Navone in 4 set - F1 in Spagna, Leclerc “Bene a Monaco, ma qui sarà diverso” - La Coppa del Mondo di skateboarding arriva a Roma /gtr