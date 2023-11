Tg Sport – 30/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Rimonta Inter in casa del Benfica, primo posto possibile - Il Napoli si perde nel finale, troppo Real per Mazzarri - Volley, Paola Egonu stende la sua ex squadra in Champions - Ceccon e Pilato strappano il pass per Parigi, Olimpiadi conquistate - Addio a Franco Zuccalà, icona del giornalismo sportivo - Fabio Grosso e la vendetta della Francia mrv