Tg Sport – 30/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Serie A, 10ª giornata, Guida dirige il derby di Milano - Chivu tra carica derby, spinta stadio e la tentazione Martinez - Il Milan blinda Pulisic fino al 2031 e Amorim punta allo scudetto - FIGC: Malagò ottiene 11 firme dai club di Serie A e sfida Galliani - Tennis: Errani-Paolini in semifinale a Tokyo e Wta Finals vicine - Formula 1: Antonelli pronto per il titolo in Messico - MotoGP: Marc Marquez vola a Sepang, Martin salta le libere - Generali Stadium: svelati al Castello Sforzesco i dettagli del nuovo impianto di Inter e Milan azn