Tg Sport – 30/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Inter piega la Roma, spettacolo e pari tra Napoli e Milan - Sinner è uno spettacolo, battuto Medvedev e trionfo a Vienna - Il Sudafrica campione, gli Springboks sul tetto del mondo - Martin domina in Thailandia, in Formula 1 sempre Verstappen - Il canottaggio italiano contro la violenza sulle donne - La Barba al Palo - Giroud e Raspadori, il bello del calcio gm/gtr