Tg Sport – 3/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il Sassuolo ai rigori con lo Spezia, Torino out col Frosinone - Sampdoria, ultima chiamata per Andrea Pirlo - Olimpia Milano in crisi, prima vittoria per il Poz con Villeurbanne - La Formula 1 sbarca in Brasile, Verstappen cerca un altro record - Il Pallone Racconta - Per l’Inter ostacolo Atalanta glb/gtr