Tg Sport – 29/9/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Italvolley maschile, azzurri ancora campioni del mondo - Il Milan piega il Napoli 2-1, Allegri batte Conte - Sorrisi per la Roma e per Camarda, pari e polemiche in Pisa-Fiorentina - Pogacar è campione del mondo in Ruanda - Marquez festeggia il titolo mondiale, sorrisi per Bagnaia - Sinner è in semifinale a Pechino, battuto Marozsan - La Barba al Palo - Allegri e Conte come Rocco e Herrera azn