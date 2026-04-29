Vicenza, alle Gallerie d’Italia la mostra “Giorgia Lupi. L’umanesimo dei dati”

VICENZA (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo apre al pubblico dal 30 aprile al 2 agosto, nel suo museo delle Gallerie d’Italia – Vicenza, “Giorgia Lupi. L’umanesimo dei dati”, la prima mostra personale della designer e partner di Pentagram Giorgia Lupi. Il progetto mette al centro il Data Humanism, l’approccio con cui Giorgia Lupi restituisce ai dati una dimensione più intima, qualitativa e umana. Le opere in mostra mostrano come numeri, pattern e visualizzazioni possano diventare storie capaci di parlare di esperienze personali e collettive, trasformando la complessità in comprensione e relazione. f29/mgg/azn