Tg Sport – 28/3/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: La nuova Juve di Tudor, Ranieri chiude a Gasperini - Offerta faraonica per Barella dall’Arabia, ma lui dice no - Berrettini lotta ma cede, Paolini ko con la numero uno - L’Olimpia perde anche col Barcellona, play-in lontani - Torna la Moto GP ad Austin, Alex Marquez per battere il fratello /gtr