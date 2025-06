Tg Sport – 27/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Dura lezione del Manchester City alla Juventus, finisce 5-2 - Pippo Inzaghi si presenta a Palermo “Vinceremo se saremo squadra” - I test sono ok, Berrettini sarà pronto per Wimbledon - Le novità Ferrari che fanno sperare per il GP d’Austria - Gli auspici di Buonfiglio, gli auguri di Pancalli - Dazn e i Watch Party, Giaccherini "Mondiale per Club affascinante" glb/gtr