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Al via il fondo Scale Up Europe per rendere più competitive le imprese Ue
ROMA (ITALPRESS) - La Commissione europea ha completato gli ultimi passaggi giuridici per istituire lo "Scaleup Europe Fund". Si tratta di un fondo per il sostegno alle scale-up europee affinché possano crescere più rapidamente e competere a livello globale, con un obiettivo di raccolta pari a 5 miliardi di euro. Per la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, “il Fondo garantirà alle nostre scale-up di trovare proprio qui, in Europa, ciò di cui hanno bisogno per trasformarsi in aziende leader a livello mondiale”. Con l'adozione della documentazione giuridica, lo Scaleup Europe Fund è stato istituito nell'ambito del Fondo dell'European Innovation Council. La società di private equity EQT ha assunto il ruolo di gestore degli investimenti ed è ora autorizzata a prendere decisioni di investimento in autonomia e a condizioni di mercato. EQT è stata selezionata attraverso una procedura aperta e competitiva. Il Fondo è ora pienamente operativo e pronto a investire direttamente nelle principali scale-up europee. /gtr