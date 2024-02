Tg Sport – 26/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L'Inter non si ferma più, Juve all'ultimo e Milan arrabbiato - L'Italia fa due su due, battuta anche l'Ungheria - Italrugby che peccato, impresa sfiorata in Francia - La Barba al Palo - Non più "Pazza", ora è la Saggia Inter gm/gtr