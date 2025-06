Tg Sport – 24/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mondiale per Club, Messi sfiderà il PSG agli ottavi - Theo Hernandez raggiungerà Inzaghi, il Napoli punta Darwin Nunez - Cinzia Zanotti resta tra le donne “Quanta cattiveria sui social” - Bagnaia non si sblocca, è crisi con la Ducati - Dries Mertens lascia il calcio, un campione adottato da Napoli - Abodi "Giochi Gioventù progetto programmatico, c'è ancora da fare" azn