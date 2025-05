Tg Sport – 23/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Per la Champions Juventus o Roma, ma la Lazio ci proverà - Sorteggio Roland Garros, Sinner comincia con Rinderknech - Trapani prima semifinalista, Milano e Brescia a un passo - Montecarlo, Leclerc “Poche chance, ma è una pista particolare" - Ettorre "Risultati giovanili eccezionali per la Fiv, la vela ha futuro" azn