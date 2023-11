Tg Sport – 23/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Coppa Davis, l’Italia piega l’Olanda con un super Sinner - Milan spuntato, con la Fiorentina un solo risultato - Vingegaard rivela “Saltai un controllo per irreperibilità nel 2019" - Piacenza ko in champions, Civitanova vince facile - Roda “Gare rinviate a Cervinia? Proveremo a recuperare" - Champions e campionati, Dazn punta sul calcio femminile mc/gtr