Tg Sport – 23/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Milan in 10, la Juve sbanca San Siro con Locatelli - Inter e Napoli si scaldano per la Champions League - Verstappen vittoria numero 50, squalificati Hamilton e Leclerc - Bagnaia sorride dopo l’Australia, Pecco vola a +27 su Martin - La Barba al Palo - La Juve ha voglia di vincere subitoA ari/gtr