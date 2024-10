Tg Sport – 22/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Un Monza di lusso espugna Verona, 3-0 al Bentegodi - L’Atalanta ospita il Celtic, per l’Inter missione svizzera - Djokovic non sarà a Bercy, Atp Finals a rischio per il serbo - Ferrari, una stagione positiva che può essere speciale - Al via la nuova NBA, Boston per confermare il titolo mc/mrv