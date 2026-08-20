Tg Sport – 20/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tennis, Musetti e Cobolli volano ai quarti a Cincinnati - Formula 1, Verstappen e Red Bull ancora insieme fino al 2030 - Milan, l'agente Mendes propone Ruben Dias per la difesa - Juventus, spuntano le idee Retegui e Kessié per il mercato - Inter, accordo totale col Liverpool per Curtis Jones - Lazio, in arrivo Sutalo ma salta l'ingaggio di Dieng - Ecco Aroya, il villaggio galleggiante dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 azn