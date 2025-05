Tg Sport – 20/5/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Simonelli “La prossima Serie A senza soste natalizie” - Inzaghi tra campionato, Champions e l’Arabia in pressing - Milano perde allo scadere a Trento, Trapani va sul 2-0 - Verstappen maestro, Ferrari orgogliose in cerca di continuità - Pozzecco "Giovani? Ce ne sono pronti per Nazionale" gsl