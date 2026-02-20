Home Video News Pillole Tg Sport – 20/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inter, trasferta chiave a Lecce tra squalifiche e infortuni dopo il ko col Bodo - Europa League: Brann-Bologna 0-1, lampo di Castro - Fiorentina, il 3-0 allo Jagiellonia vale una mezza ipoteca sugli ottavi di Conference League - ATP 500 Doha, Sinner eliminato da Mensik nei quarti, niente sfida con Alcaraz - Formula 1, Domenicali rassicura sul nuovo regolamento dopo i test in Bahrain - Brasile, Ancelotti pronto a rinnovare fino al Mondiale 2030 - Scherma, un buon momento per la Federazione Italiana azn