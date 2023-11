Tg Sport – 20/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Troppo Djokovic per Sinner, il serbo campione alle Atp Finals - Bomber europei di casa nostra, Lukaku ne fa 4 - Di Giannantonio vince in Qatar, Bagnaia allunga a +21 - Ancora Verstappen a Las Vegas, Leclerc secondo in volata - Il Pallone Racconta - Italia: pass per l'Europeo - Intesa Sanpaolo, due telecronisti “inconsueti” alle Nitto ATP Finals glb/gtr