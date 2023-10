Tg Sport – 20/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Fagioli, via alla squalifica e la Juventus lo sostiene - La prima di Inzaghi subito decisiva, anche per Ranieri - Milano cade a Madrid, Llull e Campazzo trascinano il Real - Weekend di motori, in Moto Gp duello tra Pecco e Martin - Il Pallone Racconta - Sfida incrociata Milano-Torino glb/gtr