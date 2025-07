Tg Sport – 2/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Juventus è fuori dal Mondiale per Club, vince il Real Madrid - Insigne e Bernardeschi pronti a tornare a casa, il mercato ribolle - Mercato NBA, Fontecchio riparte dai Miami Heat - La Ferrari deve alzare il ritmo dentro un’altra stagione difficile - Tutto pronto per il Tour de France, Pogacar contro Vingegaard /gtr