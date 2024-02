Tg Sport – 2/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Arriva il derby d’Italia, occhi puntati su San Siro - Mercato chiuso, nessun botto di gennaio - Hamilton in rosso scatena la fantasia, ma Sainz non molla - Mattarella celebra l’Italia della Coppa Davis e Sinner - World Skate Games, a settembre Italia al centro delle rotelle glb/gtr