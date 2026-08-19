Tg Sport – 19/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Serie A, le designazioni arbitrali della prima giornata - Milan e Inter tra Gonçalo Inacio e Curtis Jones - Juventus, piano di cessioni per finanziare gli ultimi colpi - Napoli, Badiashile sbarca a Villa Stuart e arriva Favasuli - Roma, acquistato a titolo definitivo Rodrigo Mora - Parma, Zion Suzuki ceduto all'Aston Villa - Palio di Siena, il Nicchio trionfa a Piazza del Campo - Formula 1, infortunio per Hadjar: Lawson in pista in Olanda - Tennis, Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso provvisoriamente - Serie B, il presidente Bedin traccia gli obiettivi della stagione /gtr