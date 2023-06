Tg Sport – 19/6/2023

In questa edizione: - La Spagna vince la Nations League, terza una bella Italia - Il Lecco batte il Foggia e gioisce, sarà Serie B - Verstappen eguaglia Senna, Bagnaia beffato da Martina - Filippo Zana, dalla grande paura al trionfo in Slovenia - Europei di Scherma, Italia scatenata in Bulgaria - Il Pallone Racconta - Nations: Spagna prima, noi terzi glb/gtr