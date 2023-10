Tg Sport – 19/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ritorna la Serie A, Milan - Juventus il piatto forte - Tonali patteggerà in tempi brevi, un anno di stop? - Grande virtus contro Berlino, secondo successo in Eurolega - Sonego out a Stoccolma, eliminato agli ottavi da Kotov - Benzema nella bufera, accusato di legami con terroristi - Moto Gp in Australia, Pecco ha ritrovato fiducia mc/ari/gtr