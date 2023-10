Tg Sport – 18/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Italia bella per un tempo, vince l’Inghilterra di Kane - Esulta l’under 21, sorride san marino e il solito messi ne fa due - L’Olimpia Milano vince e celebra Gigi Datome - Pro Recco di misura sull’Olympiacos in Champions - Il Pallone Racconta - A Wembley il primo ko per Spalletti - Ponzani ottimista in vista dei giochi di Parigi mc/gtr