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Tg Sport – 17/8/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Atletica Europei, Italia prima nel medagliere con dieci ori - Nuoto Europei, l'Italia chiude seconda nel medagliere - Coppa Italia, clamoroso ko della Lazio eliminata dal Mantova - Juventus, sciolto il nodo portiere: in arrivo Guglielmo Vicario - Amichevoli, il Milan ne fa quattro in rimonta al Manchester United - Inter, Stones subito in campo vittoria di misura col Betis - Atletica e nuoto: un modello anche per il calcio azn