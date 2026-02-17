Tg Sport – 17/2/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Giudice Sportivo su Inter-Juve: squalifiche per Comolli e Chiellini - Caso La Penna, dalle polemiche alle minacce: scatta l’indagine della Procura - Inter, Calhanoglu e Frattesi saltano la sfida contro il Bodø/Glimt - Tennis, Sinner non sbaglia al debutto: Machac travolto nel deserto di Doha - Lazio, Lotito accelera per il Flaminio: svelato il piano per lo stadio da 50 mila posti - Boxe, l'Italia abbraccia Kogasso: il peso massimo è diventato cittadino italiano - Simonelli: “Rosso Kalulu errore evidente, va capito come evitare nuovi casi” azn