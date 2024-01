Tg Sport – 17/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Vlahovic trascina la Juve col Sassuolo, l’Inter non scappa - Supercoppa, si comincia con Napoli –Fiorentina - Sinner dominante e Cobolli da applausi, ma cadono Musetti e Arnaldi - Pallanuoto, Italia di bronzo agli Europei di Zagabria - De Rossi nuovo gladiatore di Roma, Verona primo ostacolo - Evenepoel in Italia per preparare il Tour de France mc/gtr