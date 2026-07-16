Urso “Italia quarto paese esportatore, supera giganti asiatici”

ROMA (ITALPRESS) - “Il centenario” dell’ICE “cade in un momento importante, in cui l'Italia, d'un balzo, supera i giganti asiatici come il Giappone e la Corea del Sud, diventando il quarto Paese esportatore mondiale. Questo a dimostrazione di un sistema produttivo che è più resiliente, è più dinamico di altri perché è meglio diversificato nei prodotti, nelle filiere e nei mercati, quindi, più capace di cogliere le opportunità anche nei momenti di crisi”. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della celebrazione del Centenario dell'ICE. xb1/sat/gtr