Tg Sport – 16/3/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Sinner batte Medvedev e trionfa a Indian Wells - Formula 1, favola Kimi Antonelli: vince in Cina e realizza un sogno - La Lazio vola, il Milan cade all'Olimpico - Tensione Como-Roma, scintille tra Gasperini e Fabregas - Inter, punto guadagnato ma si ferma Mkhitaryan - Bebe Vio annuncia addio scherma, punta ai 100 metri - Italbasket femminile, batte la Spagna ed è qualificazione mondiale - Sei nazioni, finale amaro: l'italia cade a Cardiff 31-17 - Paralimpiadi Milano-Cortina, edizione dei record /gtr