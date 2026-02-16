Home Video News Pillole Tg Sport – 16/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inter d’autorità, Zielinski firma il Derby d’Italia al 90’ - Veleni a San Siro, l’espulsione di Kalulu scatena la furia bianconera contro La Penna - Marotta: “Bastoni ha sbagliato ma gogna mediatica eccessiva” - Rugby, l'italia vola a Dublino: Quesada sfida i giganti irlandesi, torna Capuozzo - Formula 1, test Bahrain in archivio: Ferrari regina di affidabilità, Hamilton guarda avanti - Arianna Errigo "Sento il fuoco dentro, punto a Los Angeles 2028" - La Barba al Palo: "Basta con la Var" azn