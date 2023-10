Tg Sport – 16/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Italia torna a Wembley, c’è un azzurro già a Euro 2024 - Tonali collaborerà, l’azzurro chiede aiuto per la ludopatia - Bagnaia torna a vincere, Martin cade e Pecco allunga - Fuori Francia, Galles e Irlanda, il mondiale di rugby é spettacolare - Il Pallone Racconta - Italia all'esame Wembley - In 5.000 all'Ippodromo San Siro per celebrare la carriera di Dettori gm/gtr