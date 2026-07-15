Case green, Moratti “Ue ha aperto infrazione per i 27 stati membri, clamoroso”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Oggi è successo qualcosa di clamoroso. La Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione contro tutti e 27 gli Stati membri per la direttiva sulle case green che impone ai proprietari di casa lavori di ristrutturazione edilizi e un efficientamento energetico fino a 35.000 euro per abitazione e richiede investimenti per 150 miliardi di euro all'anno senza che Bruxelles abbia mai spiegato dove trovare queste risorse. Questo non è un fallimento degli Stati, è il fallimento di una direttiva ideologica e irrealistica". Lo dice l'europarlamentare del Ppe Letizia Moratti. "Io l'avevo detto mesi fa al commissario socialista europeo dell'Energia Jorgensen. Gli avevo chiesto di sospendere questa direttiva o almeno di semplificarla perché era impossibile da applicare. Oggi purtroppo la realtà mi dà ragione. Non si può fare la transizione ecologica mettendo in difficoltà milioni di famiglie svalutando gli immobili e penalizzando il ceto medio. Serve un'Europa che scelga il pragmatismo. non l'ideologia. Per questo continuo a chiedere ancora alla commissione di sospendere questa direttiva e riscriverla completamente. Noi di Forza Italia e del PPE continueremo a difendere una transizione verde fondata sull'innovazione, sugli incentivi e soprattutto sul buon senso", conclude Letizia Moratti. abr/gsl (ITALPRESS).