Tg Sport – 15/4/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Champions: il PSG elimina il Liverpool, l’Atletico si impone sul Barcellona - Arbitri, 33esima giornata: Marchetti per Inter-Cagliari, Zufferli al Maradona - Inter-Chivu, rinnovo in vista: contratto da top e mercato su misura - Juventus, tegola Milik: nuovo infortunio e stagione finita - Tennis, presentati gli Internazionali d'Italia - NBA, Charlotte elimina Miami: i Blazers ai playoff dopo cinque anni - Brignone e Goggia, le regine delle nevi tra ori e lauree /gtr