Tg Sport – 14/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il derby a caccia di protagonisti, Frattesi si candida - Verratti in Qatar, il saluto del PSG e di Messi - Coppa Davis, tracollo azzurro col Canada - In Italia c’è un vero dream team che vince tutto - Pattinaggio artistico, 38 medaglie Italia agli Europei Ponte di Legno - Domenica in tutta Italia la 3° edizione dello Sportcity Day mrv