Tg Sport – 14/3/2023

In questa edizione: - Milan flop, la Salernitana si prende il punto a San Siro - Si scalda il Maradona, Napoli si prepara per la Champions - Sinner tiene alto il tricolore a Indian Wells, ottavi con Wawrinka - Addio a Dick Fosbury, ha rivoluzionato il salto in alto - Supercoppa Italiana, il nuovo format in stile final four - Il Giro d'Italia svela le maglie, Cairo punta su Ganna gm/gtr