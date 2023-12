Tg Sport – 14/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Impresa a metà del Milan, sarà Europa League per i rossoneri - Sconfitta indolore per la Lazio, occhio al sorteggio - Volley, Trento e Piacenza vincono in Champions - Antetokoumpo ne fa 64, nuovo record per Milwaukee - Napoli piange Antonio Juliano, addio all’ex capitano - Incidente Schumacher, nuova inchiesta a 10 anni di distanza glb/gtr