Tg Sport – 13/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Prima gioia per Spalletti, con l'Ucraina ci pensa Frattesi - Under 21, gli azzurrini tornano a vincere in Turchia - Italvolley in semifinale, battuta l'Olanda al tie-break - L'Italia del peso continua a stupire, Fabbri oltre i 22 metri - Il Pallone Racconta - Ripartenza azzurra a San Siro gm/gtr