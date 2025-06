Tg Sport – 13/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nel puzzle di Gravina ci sarà spazio anche per Prandelli - È arrivato De Bruyne, entusiasmo e gioia a Napoli - Gara 1 è uno spettacolo, Shengelia trascina la Virtus Bologna - Nations League volley, l’Italia rimonta e batte la Germania - Mondiale per Club, tutto pronto per la competizione più attesa azn