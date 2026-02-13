Tg Sport – 13/2/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - L’Italia di Gattuso pesca Francia, Belgio e Turchia in Nations League - Febbre da Derby d'Italia, San Siro sold out per la sfida scudetto tra Inter e Juve - Coppa Italia, il calendario delle semifinali di Marzo con Lazio-Atalanta e Inter-Como - Rugby, l’Italia vola a Dublino: Quesada sfida i giganti irlandesi, torna Capuozzo - Volley, Perugia e Trento volano ai quarti di Champions - Alla scoperta del Trial, l’arte dell’equilibrio su due ruote /gtr