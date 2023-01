Tg Sport – 13/1/2023

In questa edizione: - Milan a Lecce, Pioli chiede attenzione e lucidità - Fiorentina e Roma avanti in Coppa Italia - Presentato in Lega Serie A l'album di figurine Panini 2022-2023 - Kilde vince il Superg di coppa del mondo a Wengen glb/mrv/gsl