Tg Sport – 12/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Debutto vincente dell’Under 21, con la Romania decide Baldanzi - Per la panchina della Nazionale è un valzer di candidati - Oklahoma ko, Indiana vince gara-3 e si porta sul 2-1 - Vasseur a rischio, prossime gare decisive per il suo futuro - Da Tamberi a Battocletti, ecco i Premi Fair Play Menarini 2025 gsl