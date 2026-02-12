Home Video News Pillole Tg Sport – 12/2/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Brignone vince l’oro nel Super G, il quinto per l’Italia - Lazio di rigore, il Bologna cade ai penalty: i biancocelesti volano in semifinale - Inter-Como e Lazio-Atalanta, ecco le sfide che valgono la finale di Roma - Atp Buenos Aires, Berrettini stop agli ottavi - Rugby, emergenza azzurra: Quesada ridisegna l'Italia per la battaglia di Dublino - Luna Rossa accelera, a Cagliari test segreti sulla nuova carena anti-drag - Hamilton e la Ferrari, i primi segnali di un'intesa mondiale /gtr