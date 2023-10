Tg Sport – 12/10/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Verso malta con Raspadori a guidare l’attacco - Conte dice no, al Napoli resta Rudi Garcia - Marc Marquez in Gresini nel 2024, ora è ufficiale - Virtus a Montecarlo per il riscatto, rinviata Olimpia-Maccabi - Laurea ad honorem all’università di Parma per Carlo Ancelotti glb/gtr